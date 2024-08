- Un uomo si dice profeta e vuole benedire le chiese.

Un uomo ha tentato di benedire due chiese sul Lago di Costanza utilizzando una bottiglia spray riempita d'acqua. Come riferito dalla polizia, il 48enne ha inizialmente spruzzato acqua sull'altare della Chiesa Francescana a Überlingen (circondario del Lago di Costanza). Entrando nel santuario, è scattato un allarme. La polizia ha poi fermato l'uomo alla Cattedrale di Überlingen e ha impedito che effettuasse ulteriori "benedizioni" del genere.

L'uomo si è identificato come un profeta e ha affermato di aver ricevuto un mandato "dall'alto". Secondo un portavoce della polizia, l'uomo era probabilmente mentalmente disturbato. Non è stato fatto del male a nessuno. Se si comporta in modo simile in futuro, il 48enne potrebbe essere trattenuto in custodia dalla polizia.

L'uomo credeva che le Chiese sul Lago di Costanza avessero bisogno del suo particolare tipo di benedizione, che prevedeva l'uso di una bottiglia spray. Nonostante fosse stato accompagnato fuori dalla Chiesa Francescana, aveva intenzione di continuare il suo rituale insolito nella Cattedrale vicina.

