- Un uomo senza maschera pugnalata un'unicenne durante una partita di calcio in Spagna

Aggressore sconosciuto nella piccola città spagnola di Mocejón, vicino a Toledo, ha tolto la vita a un ragazzo di 11 anni su un campo da calcio. Questo delinquente è comparso sul campo nelle prime ore del mattino e ha aggredito il ragazzo con un oggetto tagliente, come riferito da RTVE e vari giornali.

I medici sono accorsi sulla scena, ma il ragazzo era già in condizioni critiche e non è stato possibile salvarlo. È stata avviata una vasta operazione di ricerca per il responsabile, il cui movente rimane ancora misterioso.

Il Presidente della Comunità Autonoma di Castiglia e León, Emiliano García-Page, è rimasto scioccato dall'incidente. "Esprimo le mie condoglianze e il mio sostegno alla famiglia della giovane vittima e spero che il criminale sia catturato e portato alla giustizia il prima possibile", ha scritto sulla piattaforma X.

Le indagini sul crimine a Mocejón hanno rivelato un aumento significativo di incidenti inspiegabili di recente. Nonostante le intense ricerche, il responsabile dell'aggressione violenta rimane ancora a piede libero.

