Un uomo senza casa assolto per l'aggressione all'ex funzionario comunale di San Francisco

Garret Doty, 25 anni, è stato dichiarato non colpevole di tre accuse di aggressione e percosse derivanti da un incidente avvenuto all'inizio di aprile.

Doty, che non ha una casa, era accusato di aver usato un tubo di metallo per aggredire l'ex commissario dei vigili del fuoco di San Francisco Don Carmignani. L'avvocato d'ufficio di Doty, Kleigh Hathaway, ha diffuso un video di sorveglianza che, a suo dire, mostra Carmignani attaccare Doty con uno spray per orsi pochi minuti prima che Carmignani fosse attaccato con il tubo.

Hathaway ha dichiarato che il suo cliente non era l'aggressore e che si stava proteggendo da Carmignani, che secondo lei aveva preso di mira diversi senzatetto, tra cui Doty, con lo spray per orsi.

In un comunicato stampa di venerdì, Hathaway ha dichiarato che il suo cliente "temeva per la sua vita e ha reagito per proteggersi".

La CNN ha contattato l'avvocato di Carmignani per un commento.

Le prove e le testimonianze presentate durante il processo hanno dimostrato che Carmignani ha inseguito il suo cliente con uno spray per orsi e ha minacciato di pugnalarlo e ucciderlo se non avesse spostato le sue cose entro un certo lasso di tempo, ha detto Hathaway.

Doty ha cercato di spostare le sue cose e di procurarsi un'asta di metallo da un bidone della spazzatura per proteggersi, ha detto Hathaway. L'ex funzionario dei vigili del fuoco è tornato dopo 15 minuti e "ha esortato Doty ad avvicinarsi prima di spruzzargli di nuovo lo spray e istigare l'alterco che ne è seguito", ha precisato.

"Fin dall'inizio mi è stato chiaro che il signor Doty stava agendo per autodifesa contro il signor Carmignani, che non solo ha avuto l'audacia di attaccare il signor Doty con lo spray per orsi e poi ha minacciato di pugnalare e uccidere il signor Doty, ma si è anche presentato come non disposto a ritirarsi da una lotta che aveva iniziato", ha detto Hathaway. "L'autodifesa può essere feroce perché il cervello entra in modalità di sopravvivenza, e questa risposta di paura è tristemente accentuata per le persone non alloggiate, come il signor Doty, che vivono in costante esposizione".

Il 5 aprile Carmignani ha chiamato il 911 per segnalare la presenza di tre senzatetto in un accampamento fuori dalla casa di sua madre, nel ricco quartiere di Marina, come ha dichiarato alla CNN in un comunicato dell'epoca.

"Quella sera sono arrivato a casa di mia madre e ho chiesto a questi individui di andarsene", ha detto Carmignani nella dichiarazione di aprile. "L'incidente è culminato con uno degli individui che ha prodotto un pezzo di tubo di metallo e mi ha colpito più volte alla testa".

Carmignani è stato poi ricoverato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza, secondo la sua dichiarazione.

L'avvocato d'ufficio di Doty ha dichiarato ai giornalisti in aprile che il caso di Doty è un caso di autodifesa, in parte perché sembra esserci uno schema ripetuto di persone con la descrizione di Carmignani che avrebbero attaccato i senzatetto con spray per orsi in un arco di quattro isolati da casa sua tra il novembre 2021 e il gennaio 2023, in base ai rapporti di polizia che le sono stati forniti dall'ufficio del procuratore e dalla polizia.

"In tutti questi casi, le vittime non sono alloggiate, o dormono nelle loro tende, o sono sedute su una panchina, o si fanno i fatti loro", ha detto Hathaway all'epoca, citando i rapporti della polizia relativi a otto attacchi distinti contro i senzatetto che sono stati inclusi nella documentazione ricevuta.

All'epoca, Carmignani negò di essere la persona ripresa nei video degli attacchi con lo spray per orsi e disse di non aver commesso nessuno degli attacchi.

Fonte: edition.cnn.com