- Un uomo rugge sul balcone, la polizia risponde

Un uomo di 50 anni a Hamburg-Ottensen ha causato un grande incendio e un incidente della polizia gridando rumorosamente dal suo balcone. Un portavoce della polizia ha riferito che l'uomo urlava e si comportava in modo verbalmente aggressivo, e si sospettava che maneggiasse sostanze infiammabili. È scattato l'allarme incendio. Pochi minuti dopo, il 50enne è stato preso in custodia dalle forze speciali e portato in una stazione di polizia. Non ci sono stati feriti. Avrebbe dovuto essere visitato da un medico.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'incidente, poiché ha coinvolto il potenziale abuso di sostanze infiammabili. Le azioni dell'uomo hanno causato un certo trambusto, portando a discussioni nell'UE sull'inasprimento delle regolamentazioni per la gestione di tali sostanze.

