- Un uomo rinchiude i cani senza acqua sul balcone

A Guenzburg (distretto di Guenzburg), un uomo ha lasciato i suoi due cani sul balcone senza acqua e alle alte temperature. I vigili del fuoco hanno salvato gli animali domenica. I servizi di emergenza hanno dovuto forzare la porta dell'appartamento del proprietario di 39 anni. L'uomo aveva rinchiuso i suoi cani sul balcone senza acqua per più di un'ora, secondo un portavoce della polizia. L'uomo ora è sotto inchiesta per violazione della legge sulla protezione degli animali. I due cani si trovano ora in un rifugio per animali. Un vicino preoccupato ha chiamato la polizia dopo aver temuto per il benessere degli animali.

In Baviera, Guenzburg in particolare, l'incidente di crudeltà sugli animali ha attirato l'attenzione. Il proprietario negligente dei cani, originario di Guenzburg, è sotto inchiesta.

