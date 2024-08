- Un uomo ricercato per un mandato è stato beccato a guida in stato di ebbrezza.

Un uomo ricercato dalla polizia con un mandato è stato fermato mentre guidava in stato di ebbrezza vicino a Magonza. Il 59enne con precedenti penali è finito in cella, come hanno riferito le autorità. Durante un test del alcolimetro effettuato volontariamente durante un controllo del traffico intorno alle 1:00 del mattino di venerdì, è stato scoperto che aveva una concentrazione di alcol nel sangue del 2,45%. Inoltre, non è stato in grado di produrre una patente di guida, che gli era stata ritirata nel 2019 a causa di una precedente condanna per guida in stato di ebbrezza.

Poiché l'uomo era ricercato per diversi reati, è stato portato in una struttura correttiva. Secondo la polizia, si è trattato di una condanna detentiva poiché aveva ignorato una multa precedente.

Nonostante il mandato di arresto, l'uomo ha scelto di guidare un'auto. Dopo essere stato fermato, è stato trovato alla guida in stato di ebbrezza, il che gli è valso un viaggio in auto della polizia invece della sua.

