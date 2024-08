- Un uomo rapina una stazione di servizio e scappa

Un uomo armato con la maschera ha rapinato una stazione di servizio nel quartiere di Bornstedt a Potsdam all'alba. Secondo un portavoce della polizia, il sospetto ha sparato un colpo in aria all'improvviso, poi ha chiesto contante dalla cassa. In seguito è fuggito dalla scena con i soldi in un bosco vicino.

Variosi pattuglie, un elicottero della polizia e un cane da traccia sono stati inviati alla ricerca del sospetto senza successo finora. La polizia sta raccogliendo prove e interrogando i testimoni. L'area intorno alla scena del crimine è stata isolata.

Dopo la rapina a mano armata, il sospetto ha abbandonato il suo veicolo della fuga alla stazione di servizio vicina. Più tardi quello stesso giorno, un testimone ha segnalato la presenza di una figura sospetta in un'altra stazione di servizio, il che ha portato ad un aumento della presenza della polizia lì.

