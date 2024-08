Un uomo pugnala una donna e una ragazza con un coltello.

A seguito di una serie di coltellate mortali che hanno coinvolto tre giovani ragazze a Southport, un'aggressione con coltello nel centro di Londra ha nuovamente suscitato allarme nel Regno Unito. Un uomo ha aggredito una ragazza di 11 anni e una donna di 34 anni in una zona turistica popolare.

A Leicester Square, nel centro di Londra, una ragazza di 11 anni e una donna di 34 anni sono state accoltellate. Le vittime sono state soccorse e trasportate in ospedale, secondo i servizi di emergenza. Un uomo è stato arrestato e non ci sono altri sospetti. Le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sull'incidente nella piazza popolare, vicino a diverse attrazioni principali, o sul sospetto.

La tensione è alta nel Regno Unito dopo che il paese ha assistito a violenza anti-immigrati e islamofoba. Gli attivisti di estrema destra hanno alimentato il disordini diffondendo informazioni false su una coltellata che ha ucciso tre ragazze sui social media.

Il 29 luglio, una coltellata a Southport ha lasciato tre ragazze morte e diversi bambini feriti. Si sono diffuse voci false online che il sospetto fosse un migrante musulmano. Tuttavia, il sospetto, un 17enne, è nato nel Regno Unito da genitori ruandesi.

Estremisti di destra sfruttano la coltellata

L'incidente ha scatenato un'ondata di violenza di estrema destra in tutto il paese, con attacchi a moschee e rifugi per profughi. Sono stati dispiegati migliaia di poliziotti, con decine di feriti. Le autorità incolpano gli estremisti di destra per la violenza e li accusano di sfruttare il tragico incidente di Southport per promuovere la loro agenda anti-immigrati e anti-musulmana.

A causa della sommossa di estrema destra nelle città britanniche, le autorità hanno arrestato 927 persone e ne hanno incriminate 466, comprese due bambine di 12 anni. Vari colpevoli sono già stati condannati a pene detentive.

L'aggressione con coltello recente a Leicester Square, dove una ragazza di 11 anni e una donna di 34 anni sono state accoltellate, ha aggiunto alle preoccupazioni per i reati con coltello nel Regno Unito. Questo incidente richiama i tragici attacchi con coltello a Southport che hanno lasciato tre ragazze morte e hanno scatenato un'ondata di violenza di estrema destra.

