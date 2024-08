- Un uomo pugnala persone in un rifugio per rifugiati

Un uomo di 21 anni ha ferito diverse persone con un coltello in un rifugio per richiedenti asilo a Berlin-Marzahn martedì sera. Sette persone sono rimaste ferite, tra cui una ragazza di 15 anni, un guardiano e un visitatore del rifugio in Bitterfelder Straße, ha dichiarato una portavoce della polizia mercoledì. Il sospetto aggressore, un uomo algerino, è stato anch'esso ferito e posto in custodia. Il movente dell'attacco remains unknown.

La polizia è stata allertata alle 22:40. Il 21enne avrebbe accoltellato diverse persone, alcune delle quali hanno riportato tagli. Non sono state segnalate ferite gravi. Il guardiano e il visitatore feriti sono cittadini tedeschi, mentre gli altri cinque feriti sono di nazionalità moldava.

È stato anche派出 un elicottero di soccorso

I paramedici e i medici hanno prestato le prime cure alle vittime sul posto e le hanno trasportate negli ospedali. È stato anche派出 un elicottero di soccorso, come si può vedere dalle foto della scena. "Berliner Kurier" e "B.Z." hanno riportato l'incidente.

Negli ultimi giorni ci sono stati diversi attacchi con coltello a Berlino, che hanno causato ferite gravi e un morto. Il numero di attacchi con coltello e minacce è aumentato negli anni, con uomini e adolescenti maschi come principali responsabili.

La Ministra dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) sta pianificando di stringere le leggi sulle armi da fuoco e bandire determinati tipi di coltelli. In pubblico, i coltelli con lame fino a sei centimetri di lunghezza sarebbero consentiti, invece dei dodici centimetri attuali. Ci sarebbe anche un divieto generale di portare coltelli a serramanico pericolosi. I sindacati di polizia hanno richiesto un divieto generale di portare coltelli in pubblico.

L'aumento del numero di attacchi con coltello a Berlino ha suscitato preoccupazione, con diversi incidenti che hanno causato ferite gravi e addirittura morti. Le autorità stanno ora valutando di stringere le misure di controllo sui coltelli, con proposte per limitare la lunghezza dei coltelli consentiti in pubblico e bandire certi tipi.

Leggi anche: