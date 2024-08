- Un uomo pugnala il partner della sua ex ragazza con un coltello.

Dopo che un uomo ha aggredito il partner della sua ex-ragazza, la procura ha sporto accuse contro il sospetto di 23 anni. È accusato di tentato omicidio e lesioni gravi, come annunciato dalla procura di Hechingen.

Si presume che il sospetto abbia gravemente ferito il nuovo partner della sua ex ragazza con un coltello a Winterlingen (Zollernalbkreis) il 15 giugno. Si presume che abbia accoltellato il 21enne mentre si trovava in auto. La procura presume la gelosia come movente del crimine. Il sospetto di 23 anni è accusato di aver agito in modo sleale e per bassi motivi.

Il sospetto era precedentemente stato in una relazione con la ragazza di 20 anni della vittima, che era seduta sul sedile del passeggero e ha riportato ferite lievi. Il sospetto di 23 anni è attualmente in custodia e non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alle accuse. Le accuse devono prima essere approvate dal tribunale distrettuale di Hechingen.

L'aggressione violenta contro il nuovo partner viene classificata come un caso di crimine violento, data la tentata lesione grave. La procura ha sporto accuse di crimine violento contro il sospetto per l'accoltellamento con un coltello.

