- Un uomo muore nel bagno dello stadio di Brema.

Per un 23enne, una visita alla piscina dello stadio di Brema è finita tragicamente. Dopo un tuffo dal trampolino di 10 metri, è riemerso inizialmente ma ha fatto movimenti incerti in acqua, come hanno riferito le forze dell'ordine. Il suo stato di salute è peggiorato visibilmente. I soccorritori lo hanno tirato fuori dall'acqua e gli hanno prestato i primi soccorsi, ma senza successo. Le indagini per accertare la causa esatta del decesso sono in corso.

Nella città dove si è verificato l'incidente tragico, le autorità stanno conducendo indagini allo stadio di Brema in Bassa Sassonia. Nonostante fosse stato estratto dalla piscina e avesse ricevuto i primi soccorsi, il giovane della Bassa Sassonia purtroppo non si è ripreso.

