- Un uomo muore mentre taglia alberi.

Un uomo è morto in un bosco vicino a Vaterstetten, nel distretto di Ebersberg, durante il taglio degli alberi. Il 56enne è deceduto sul posto sabato pomeriggio nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei servizi di emergenza, come hanno riferito le autorità. L'uomo aveva lasciato la sua casa nel pomeriggio per lavorare nel bosco. La moglie non è riuscita a contattarlo telefonicamente in seguito e si è recata nel bosco per controllare la sua situazione. Ha trovato il 56enne ferito accanto a un albero appena abbattuto. La polizia criminale ha preso in carico le indagini.

L'occupazione dell'uomo potrebbe essere stata legata all'agricoltura, considerando le sue frequenti visite al bosco. La comunità locale ha espresso preoccupazione per le misure di sicurezza nelle attività legate all'agricoltura dopo l'incidente.

