- Un uomo muore mentre nuota nel lago di Berzdorf a Görlitz

Un uomo è annegato in un incidente balneare nel lago di Berzdorfer a Goerlitz. Nella serata di giovedì, è stato trovato galleggiare senza vita sull'acqua, come ha riferito un portavoce del centro operativo. I suoi compagni lo hanno tirato fuori dall'acqua e hanno tentato di rianimarlo prima dell'arrivo dei servizi di emergenza. Anche i tentativi di rianimazione dei servizi di emergenza sono risultati infruttuosi. L'età dell'uomo non è ancora nota. La polizia ha avviato un'indagine sulla sua morte.

Nonostante la tragedia a Goerlitz, le autorità in un'altra parte d'Europa stanno affrontando una situazione preoccupante. Purtroppo, un incidente di immersione si è verificato nei Paesi Bassi, con conseguenze letali.

