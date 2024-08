Un uomo muore in piscina all'aperto dopo aver saltato 10 metri.

Una gita in piscina a Brema per un 23enne si conclude tragicamente. Dopo un tuffo dalla piattaforma di 10 metri, tutti i soccorsi per il giovane arrivano troppo tardi. Il numero di incidenti mortali in acqua in questa stagione è più alto del solito.

Al Stadionbad vicino allo stadio Bremer Weser, un uomo è morto dopo un tuffo dalla piattaforma di 10 metri. Il 23enne è riemerso inizialmente ma ha fatto movimenti incerti in acqua, secondo la polizia. I soccorritori lo hanno tirato fuori dall'acqua.

Il suo stato di salute è peggiorato e sono state somministrate le prime cure, ma senza successo. L'uomo è morto e la causa esatta del decesso è ancora sconosciuta. La polizia ha avviato le indagini.

Il numero di incidenti mortali in Germania sta aumentando, secondo l'Associazione tedesca di salvataggio (DLRG). "Abbiamo registrato un lieve aumento degli incidenti mortali negli ultimi due anni", ha dichiarato il presidente della DLRG, Ute Vogt, al "Rheinische Post". Molti incidenti sono avvenuti perché i bagnanti hanno sopravvalutato le loro capacità o si sono comportati in modo spericolato. "L'alcol è spesso coinvolto".

Secondo la DLRG, il bagno nei laghi e nei fiumi è particolarmente pericoloso. Più del 70% degli incidenti mortali avviene lì. Inoltre, gli incidenti accadono nei canali, nei torrenti e in altre acque interne. Nel Mar del Nord e nel Mar Baltico, l'associazione ha registrato circa il 6% dei casi di annegamento. Nel primo

