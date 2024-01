Un uomo muore dopo essersi infilato nel motore di un jet all'aeroporto di Salt Lake City

Secondo l'aeroporto, l'uomo di 30 anni, che non è ancora stato identificato, è entrato nell'area della rampa di sicurezza dell'aeroporto attraverso un'uscita di emergenza del terminal, "è corso verso l'estremità sud della pista ovest dell'aeroporto dove erano in corso le operazioni di sghiacciamento e si è infilato nel motore di un aereo che non era in funzione".

I soccorritori hanno trovato l'uomo "privo di sensi e non sono stati in grado di rianimarlo", ha dichiarato l'aeroporto. "Al momento non è chiaro quali lesioni abbiano causato la morte dell'uomo".

Delta Air Lines afferma che il volo 2348 - un Airbus A220 in procinto di partire per San Francisco - è poi tornato al gate, dove tutti i 95 passeggeri sono sbarcati. Il volo è stato infine cancellato.

La polizia aeroportuale ha dichiarato che l'incidente non ha avuto ripercussioni sulle altre operazioni dell'aeroporto.

Il National Transportation Safety Board ha dichiarato che sta "raccogliendo informazioni" sull'incidente, ma ha indicato che la polizia locale si sta occupando delle indagini.

Fonte: edition.cnn.com