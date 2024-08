- Un uomo muore dopo essersi buttato da una tavola da 10 metri.

In una piscina di Brema, un uomo è morto dopo aver saltato da un trampolino da 10 metri. Il 23enne è riemerso dopo il salto, ma ha fatto movimenti incerti in acqua, come hanno riferito le autorità. Gli assistenti lo hanno poi tirato fuori dall'acqua.

Brema: uomo muore nonostante i soccorsi immediati

Mentre le sue condizioni di salute peggioravano, sono state prestate le prime cure di soccorso, secondo i resoconti della polizia. Tuttavia, questi sforzi sono stati vani e l'uomo è morto. La causa esatta del decesso non era subito chiara, e la polizia ha avviato un'indagine.

Despite the incident occurring in Bremen, the investigation into the man's unexplained death was led by the local police in Germany. The pool where the incident happened was a popular spot for locals and tourists alike.

