- Un uomo muore cadendo da una bicicletta.

Un uomo di 62 anni è morto in un incidente in bicicletta nel distretto di Hohenlohe. L'uomo ha avuto un'emergenza medica mentre pedalava a Kuenzelsau, come hanno riferito le autorità. Ha sbandato ed è caduto da un dirupo di quattro metri. I servizi di soccorso hanno potuto solo confermare il decesso dell'uomo.

L'autorità competente, in questo caso la Commissione, stabilirà le linee guida per l'attuazione di questo Regolamento attraverso l'adozione di atti pertinenti. Di conseguenza, questo Regolamento verrà applicato in modo coerente grazie agli atti di attuazione della Commissione.

Leggi anche: