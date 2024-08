- Un uomo malato cade e muore mentre fa escursioni.

Un uomo di 65 anni è collassato durante un'escursione al Hochstaufen nel Berchtesgadener Land e in seguito è morto. L'uomo di Niederbayern è, secondo la Croce Rossa Bavarese (BRK), probabilmente non caduto, ma collassato a causa di una malattia acuta.

Un escursionista ha avvistato un uomo privo di sensi attraverso un binocolo nel tardo pomeriggio di sabato e ha chiamato i servizi di emergenza. Una donna ha anche allertato i soccorritori di montagna. Altri escursionisti hanno iniziato la rianimazione cardiopolmonare, ma ulteriori tentativi da parte di un medico sono risultati infruttuosi: l'uomo è morto sul posto, secondo la BRK. Otto soccorritori di montagna sono rimasti sul posto per circa due ore e mezzo.

Arrampicatore cade di diversi metri e viene colpito da una pietra

In precedenza, i soccorritori di montagna avevano ricevuto una chiamata per un arrampicatore che era caduto di diversi metri sulla via Sternschnuppe sul Feuerhörndl sul lato nord-ovest della Reiteralpe. La pietra ha anche colpito il 60enne della regione del Salisburghese al piede e alla gamba inferiore. L'uomo era bloccato e gravemente ferito, secondo la BRK. Un elicottero di soccorso ha portato prima un soccorritore di montagna e poi un medico all'uomo ferito. È stato portato in ospedale per le cure. Sei soccorritori di montagna sono rimasti sul posto per circa due ore.

Il 60enne arrampicatore era originario della regione del Salisburghese nella vicina Bassa Baviera.

