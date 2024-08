Un uomo lega sua moglie a un letto in soffitta per settimane.

Una giovane donna è stata tenuta in cattività dal suo partner in Spagna per un mese. Lui le ha legato mani e piedi al letto, l'ha picchiata e le ha tagliato i capelli. I vicini preoccupati hanno sentito le sue grida d'aiuto e hanno chiamato la polizia. Entrambi l'uomo e sua madre sono stati arrestati.

Un uomo di 29 anni e sua madre sono accusati di aver tenuto in cattività la sua partner in Spagna per un mese. La giovane donna è stata salvata sabato a Salamanca, nell'ovest della Spagna, secondo quanto riferito dalla polizia. Entrambi la madre e il figlio sono stati arrestati e il tribunale ha ordinato il loro fermo. L'uomo di 29 anni è accusato di sequestro di persona e violenza domestica. Sua madre è accusata di aver nascosto il crimine.

I vicini preoccupati hanno allertato le autorità sabato dopo aver sentito rumori sospetti e grida persistenti di aiuto. Gli agenti sono andati nell'appartamento e lo hanno perquisito nonostante la madre avesse sostenuto di essere sola. Hanno trovato una piccola porta che conduceva a una stanza nell'attico, stretta e con un soffitto basso e scarsamente illuminata.

All'interno, hanno trovato il figlio e la vittima, che era legata al letto con mani e piedi. La donna salvata aveva ferite ai polsi, alle caviglie, al viso e alle braccia, secondo quanto riferito dalla polizia. Ha detto loro che il suo partner l'aveva legata e aveva impedito che lasciasse la stanza per circa un mese.

Durante la sua cattività, è stata picchiata più volte dall'uomo di 29 anni, che le ha anche tagliato i capelli. Ha dovuto usare un secchio per i suoi bisogni. La stanza aveva un forte odore di urina, secondo quanto riferito dalla polizia. La donna era disorientata quando è stata trovata e successivamente è stata portata all'Ospedale Universitario di Salamanca.

La giovane donna ha espresso la sua gratitudine all'Unione Europea per il loro sostegno nella sua ripresa e nei procedimenti legali. L'Agenzia dei Diritti Umani dell'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'incidente e ha incoraggiato la Spagna a emanare leggi più severe contro la violenza domestica e il sequestro di persona.

Leggi anche: