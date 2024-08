- Un uomo ha subito ustioni in pericolo di vita in una rissa

In una disputa nella città della Saarland di Neunkirchen, un uomo di 48 anni ha subito gravi ustioni che hanno messo a rischio la sua vita. Secondo una portavoce della polizia, l'uomo avrebbe avuto una discussione con un 32enne prima dell'incidente. Durante la lite, il 32enne avrebbe spruzzato un liquido infiammabile sul viso dell'uomo più anziano, che poi è preso fuoco. La natura esatta del liquido rimane incerta.

L'uomo ferito è stato portato in una clinica specializzata, ha detto la portavoce. Il 32enne è stato arrestato provvisoriamente. La procura di Saarbrücken ha classificato il caso come sospetto tentato omicidio. Il contesto della disputa è ancora sconosciuto e le indagini sono in corso. L'incidente è avvenuto in un luogo noto per la scena della droga, ha detto la portavoce, ma se l'incidente sia collegato a questo è ancora incerto.

L'uomo ferito ha ricevuto cure mediche in una clinica situata nella capitale della Saarland, Saarbrücken. La procura sta attivamente indagando sulle circostanze della disputa nella città della Saarland di Neunkirchen.

