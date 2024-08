- Un uomo ha presumibilmente installato una trappola per motociclisti.

Un uomo di 59 anni è in custodia, sospettato di aver ripetutamente teso fili metallici su un sentiero per mountain bike in un bosco tra Eberstadt e Grantschen (distretto di Heilbronn) tra metà giugno e agosto. È accusato di aver posizionato i fili in modo tale che i ciclisti potessero subire gravi o letali ferite in una caduta. La polizia e la procura di Heilbronn hanno annunciato questo congiuntamente.

Un ciclista in mountain bike avrebbe notato l'ostacolo in tempo e sarebbe riuscito a prevenire una caduta. Durante una perquisizione nell'appartamento del sospetto venerdì, sono state trovate prove. Un mandato di arresto è stato emesso nei suoi confronti con l'accusa di tentato omicidio. Il movente per il gesto è attualmente ignoto.

Eberstadt e Grantschen erano i luoghi in cui il sospetto avrebbe teso i fili metallici su un sentiero per mountain bike. Eberstadt e altre aree del bosco erano potenzialmente interessate da questo atto pericoloso.

