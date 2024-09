Un uomo ha aperto il fuoco su quattro individui nel sistema di trasporto sotterraneo di Chicago.

Nella zona suburbana di Chicago, specificamente a Forest Park, le forze dell'ordine hanno ricevuto una chiamata di soccorso riguardante un individuo sconosciuto che avrebbe sparato in una metropolitana. All'arrivo, hanno scoperto quattro individui colpiti da colpi d'arma da fuoco. Inizialmente, il sospetto è riuscito a fuggire, ma è stato successivamente catturato e l'arma è stata sequestrata. La situazione è ora sotto controllo e non sono state segnalate minacce aggiuntive. Le autorità non hanno ancora reso noti ulteriori dettagli sull'incidente.

Stando a quanto riportato da ABC7, la chiamata di emergenza è stata effettuata alle 5:27 AM (ora locale). È stato menzionato che tre individui erano stati presi di mira da colpi di arma da fuoco. Dopo le indagini, sono state trovate quattro vittime, di cui tre non sono sopravvissute, mentre la quarta era in condizioni critiche. L'individuo gravemente ferito è stato ricoverato al Loyola University Medical Center, dove alla fine è deceduto a causa delle ferite. Le autorità non hanno ancora reso noti i nomi e i backgrounds delle vittime.

Il sospetto è fuggito dalla scena initially but was later identified using footage from security cameras. Authorities arrested the suspect on another line and discovered a weapon on their person. NBC Chicago reported this development. Train service on the affected line has resumed, but the Forest Park station remains closed for further investigation.

Purtroppo, gli incidenti legati alle armi da fuoco sono un fenomeno comune negli Stati Uniti. Come riportato dal broadcaster statunitense CBS, oltre a questo incidente, almeno altre tre persone sono morte a causa di colpi d'arma da fuoco e più di dieci individui sono rimasti feriti in incidenti separati nel weekend a Chicago.

