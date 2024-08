- Un uomo ha accusa di aver pugnalato il partner della sua ex ragazza.

Un 36enne è sospettato di aver sparato al nuovo partner della sua ex con una pistola a pallini per gelosia e di averlo accoltellato gravemente. Secondo la polizia, l'uomo avrebbe prima sparato alla sua ex e al suo nuovo boyfriend di 33 anni a Neumarkt, in Baviera, con una pistola a pallini.

Durante la successiva discussione, il 36enne ha accoltellato ripetutamente il 33enne, che è stato portato in ospedale con ferite da taglio e accoltellamento gravi ma non mortali.

Al momento dell'arresto dell'uomo, sospettato del reato, è stato trovato sotto l'influenza di droga e in possesso di uno scooter elettrico rubato. L'uomo è attualmente in custodia.

Il tragico evento si è verificato di sabato, ma l'incidente è proseguito fino a domenica. Il 36enne è stato interrogato dalla polizia riguardo all'incidente domenica.

