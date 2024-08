- Un uomo galleggiante in pericolo di morte dopo un incidente industriale

Un operaio ha subito gravi ferite in un'azienda nella città sveva di Altenstadt (distretto di Neu-Ulm). Il 30enne stava lavorando alla manutenzione dell'idraulica di un carroponte sabato mattina quando le pesanti punte del carroponte sono cadute a terra, seppellendo l'uomo. Un collega ha liberato il 30enne, che è stato quindi trasportato in ospedale in elicottero da soccorso. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco, i paramedici e un medico di emergenza. La Polizia Criminale di Neu-Ulm sta indagando sull'incidente.

L'operaio proveniva dalla Baviera, specificamente da Altenstadt. Nonostante l'incidente si sia verificato ad Altenstadt, l'elicottero di soccorso ha trasportato il ferito in un ospedale fuori dalla Baviera.

