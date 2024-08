- Un uomo ferito gravemente a Magdeburgo

A Magdeburgo, un 21enne è stato aggredito e gravemente ferito. Testimoni hanno trovato la vittima a terra giovedì sera, con ferite che sembravano essere state inferte da un coltello, secondo il dipartimento di polizia di Magdeburgo. Il 21enne siriano è stato portato in ospedale. Le forze dell'ordine hanno condotto una ricerca del sospetto, anche con l'ausilio di un elicottero della polizia. Le indagini per tentato omicidio sono in corso. Vari media avevano già riportato la notizia.

L'incidente di Magdeburgo ha suscitato preoccupazioni riguardo all'aumento dei tassi di criminalità nella città. La polizia sta attivamente indagando su questo come potenziale caso di tentato omicidio.

Leggi anche: