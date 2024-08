- Un uomo ferito a morte dopo una rissa in un bar di Berlino

Un uomo di 30 anni è rimasto gravemente ferito in una rissa con due uomini in un bar a Berlino-Gesundbrunnen. È stato portato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza, secondo la polizia. Le prime indagini suggeriscono che l'uomo di 30 anni abbia avuto un alterco fisico con i due uomini, di 36 e 37 anni, che ha provocato gravi ferite. I due uomini sono stati arrestati e i motivi dell'alterco sono attualmente ignoti.

L'incidente nel bar di Berlino-Gesundbrunnen potrebbe essere classificato come aggressione, data la gravità delle ferite inflitte all'uomo di 30 anni. I due uomini coinvolti nella rissa sono stati arrestati a causa della natura criminale degli eventi.

