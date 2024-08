- Un uomo entra in casa e minaccia la coppia con un coltello.

Durante un'effrazione in una casa a Korbach (distretto di Waldeck-Frankenberg), un uomo ha minacciato una coppia con un coltello per derubarli. La coppia è riuscita inizialmente a fuggire in un'altra stanza del loro appartamento, barricando la porta, come riferito dalla polizia e dalla procura di Korbach. Il ladro ha lottato invano contro la barriera. Alla fine, nelle prime ore di martedì, la coppia è riuscita a trovare rifugio dai vicini.

Il ladro è fuggito con una borsa, un portafoglio contenente del denaro e altri oggetti dalla casa. Poco dopo, la polizia ha arrestato un sospetto nelle vicinanze in possesso dei beni rubati. Il 42enne, noto alle forze dell'ordine, è stato trattenuto provvisoriamente. Era probabilmente sotto l'influenza di droga al momento del crimine.

Il tribunale distrettuale di Kassel ha ordinato il fermo dell'uomo con l'accusa di rapina aggravata, e ora si trova in custodia. Il 42enne è sospettato di essere responsabile di altri crimini nella regione negli ultimi mesi.

Il sospetto, che è stato catturato nella parte settentrionale dell'Assia, è creduto di aver commesso crimini simili nella zona della parte settentrionale dell'Assia, specificamente nel distretto di Waldeck-Frankenberg. L'area dove si è verificato il presunto furto si trova nella parte meridionale di Waldeck-Frankenberg, ma il sospetto sembra avere un passato criminale nella parte settentrionale dell'Assia.

Leggi anche: