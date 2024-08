- Un uomo è ricoverato in un ospedale psichiatrico.

Un uomo di 55 anni che ha minacciato la polizia con un coltello dopo un incidente sull'A7 vicino a Neumünster e che è stato poi colpito da un proiettile è stato ricoverato in una struttura psichiatrica. Il ricovero coatto del sospetto, disposto dal tribunale, è avvenuto ai sensi della "Legge per l'assistenza e la custodia delle persone che necessitano di cure psichiatriche (PsychHG)", come annunciato dalla Procura di Kiel. Il ricovero è attualmente in corso all'Ospedale Friedrich-Ebert di Neumünster sotto sorveglianza della polizia. Secondo i resoconti dei media, l'uomo avrebbe tentato di lasciare l'ospedale. Non sono state fornite ulteriori informazioni sullo sfondo dell'incidente di lunedì.

L'uomo aveva guidato a velocità elevata in modo zigzagante su tutte le corsie dell'A7, secondo i resoconti della polizia. Gli agenti in due auto civetta presenti nell'area hanno tentato di fermare e controllare il 55enne. L'auto dell'uomo è uscita di strada e si è cappottata. Lui è uscito dall'auto e ha minacciato gli agenti con un coltello. Dopo gli ordini infruttuosi di posare il coltello e un colpo di avvertimento in aria, un agente ha sparato un colpo alla gamba dell'uomo.

L'incidente sull'A7 ha coinvolto un incidente in cui l'uomo ha perso il controllo del suo veicolo. A causa del comportamento aggressivo dell'uomo con un coltello dopo l'incidente, è stato necessario sparare per sottometterlo.

