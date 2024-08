- Un uomo è fuggito a piedi dopo un incidente stradale.

Dopo un incidente stradale a Krefeld, un uomo è fuggito dalla scena, ma la polizia ha condotto una ricerca estesa per lui a causa della preoccupazione. Come hanno riferito gli agenti, in tarda serata, un'auto è andata a sbattere contro un cartello stradale per ragioni ignote e è stata completamente distrutta. Poiché gli agenti intervenuti non potevano escludere "un grave infortunio" per il conducente, sono state intraprese ampie operazioni di ricerca, comprese quelle con l'elicottero.

L'uomo è stato poi trovato con solo lievi ferite; il 20enne ha ricevuto cure ambulatoriali. Dal momento che era sotto l'influenza dell'alcol, gli è stato prelevato un campione di sangue. È stata aperta un'indagine contro l'uomo.

Nonostante l'assenza iniziale dell'uomo, la polizia locale ha seguito diligentemente il caso. Dopo aver scoperto il suo nascondiglio, lo hanno arrestato per aver abbandonato la scena dell'incidente.

