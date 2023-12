Un uomo di Washington accusato di aver ucciso 4 persone adescando le vittime con promesse di oro sepolto, dicono le autorità

Richard Walter Bradley, 40 anni, è stato accusato per la prima volta di omicidio nel maggio 2021 per la morte di Brandi Blake, poi all'inizio di questo mese è stato accusato dell'uccisione di Emilio Raul Maturin, secondo i documenti del tribunale.

All'inizio del mese, in un documento del tribunale, i pubblici ministeri hanno dichiarato di voler accusare Bradley di omicidio anche per la morte di Michael Goeman e Vance Lakey. Da allora, sono state presentate altre due accuse di omicidio, ma la CNN non è stata in grado di verificare immediatamente le accuse relative a Goeman e Lakey.

Gli omicidi avevano tutti uno "schema comune", ha scritto il viceprocuratore capo della contea di King Thomas C. O'Ban II in un documento di accusa depositato all'inizio di dicembre.

"Dice a una persona che ha bisogno del suo aiuto per scavare l'oro, la attira in un'area boschiva, la uccide da sola e seppellisce il suo corpo nel parco", ha scritto O'Ban. "Dopo aver portato a termine l'omicidio, l'imputato si impossessa del veicolo della vittima e di tutto ciò che si trova al suo interno, e viene visto alla guida del veicolo nelle ore/giorni successivi alla scomparsa della vittima".

Le autorità hanno trovato il corpo sepolto di Blake nel maggio 2021 al Game Farm Wilderness Park di Auburn, Washington, come si legge in un affidavit sulla causa probabile. Nelle vicinanze si trovavano anche una buca vuota appena scavata, un piccone e una pala, si legge nel documento.

Gli investigatori hanno anche trovato tre ossa di costole di una persona non imparentata a circa 30 metri di distanza, si legge nei documenti. Il test del DNA su quelle ossa corrisponde a Maturin, che è stato visto per l'ultima volta nel luglio 2019.

Diversi testimoni hanno riferito alla polizia che Bradley, prima della loro scomparsa, aveva detto alle vittime di aver bisogno del loro aiuto per trovare l'oro che aveva sepolto nel bosco, secondo l'affidavit per la causa probabile.

Inoltre, la fidanzata di Maturin ha detto alla polizia che il giorno in cui è stato visto per l'ultima volta era alla guida di una BMW bianca, e Bradley è stato visto in seguito alla guida di una BMW bianca vicino al parco della Game Farm, si legge nel documento. Allo stesso modo, diversi testimoni hanno detto alla polizia che Bradley è stato visto alla guida della Ford Mustang di Blake dopo la sua scomparsa, secondo il documento.

I procuratori hanno dichiarato nei documenti del tribunale che intendono accusare Bradley di omicidio anche per la morte di Goeman e Lakey, i cui corpi sono stati trovati nel 2021 in un'altra area boschiva di Auburn. Due piccole pale sono state trovate accanto ai loro corpi in decomposizione e Bradley è stato visto guidare l'auto e la moto delle vittime dopo la loro scomparsa, hanno scritto i pubblici ministeri.

La settimana scorsa sono state presentate altre due accuse di omicidio contro Bradley, ma l'ufficio del procuratore della contea di King non ha potuto verificare immediatamente che le accuse fossero collegate a Goeman e Lakey.

La settimana scorsa sono state presentate altre accuse di omicidio contro Bradley. è stato accusato di omicidio per la morte di Goeman e Lakey, i cui corpi sono stati trovati nel 2021 in un'altra area boschiva di Auburn, secondo quanto riportato dai procuratori nei documenti di accusa. Due piccole pale sono state trovate accanto ai loro corpi in decomposizione e Bradley è stato visto guidare l'auto e la moto delle vittime dopo la loro scomparsa, hanno scritto i pubblici ministeri.

Bradley si era già dichiarato non colpevole per l'omicidio di Blake e la settimana scorsa si è dichiarato non colpevole per l'omicidio di Maturin, secondo i documenti del tribunale.

Il suo avvocato, Peter Geisness, non ha risposto a una richiesta di commento.

Bradley ha precedenti condanne per rapina, tentativo di fuga, aggressione veicolare e furto con scasso, tra le altre accuse, secondo i documenti del tribunale.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com