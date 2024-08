Un uomo di vent'anni condannato a vita per omicidio nella stazione degli autobus di Gummersbach.

Un giovane di 22 anni è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di un individuo in un'area di detenzione a Gummersbach, nel Nord Reno-Westfalia. Il tribunale regionale di Colonia ha confermato la sua condanna per omicidio, come dichiarato.