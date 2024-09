- Un uomo di trent'anni subisce gravi ferite a seguito di un incidente di pugnalamento.

Un uomo è accusato di aver messo in pericolo una donna incinta a Neu-Hohenschoönhausen con un coltello e aver gravemente ferito un uomo di 30 anni. L'aggressore non identificato sarebbe fuggito con la donna di 20 anni fino alla sua porta di casa nel tardo pomeriggio di martedì, minacciandola con un coltello e chiedendo denaro, secondo il comunicato della polizia di Berlino del giorno successivo. Dopo che la donna ha detto di essere incinta, il sospetto sarebbe fuggito senza prendere nulla.

A quanto pare, la donna ha raccontato l'episodio a un amico, che ha riconosciuto l'aggressore sospettato in un locale vicino e lo ha affrontato, secondo il resoconto. Quando il sospetto ha cercato di fuggire, l'amico lo avrebbe placcato. Il sospetto avrebbe poi pugnalato l'uomo di 30 anni con un coltello e sarebbe fuggito. La persona ferita è stata portata in ospedale. La polizia sta esaminando la situazione per valutare eventuali accuse di tentato rapina a mano armata e lesioni gravi.

Le autorità stanno investigando ulteriormente sulle azioni del sospetto. Nonostante l'incidente di pugnalazione, il sospetto è ancora a piede libero, causando una caccia all'uomo in tutta la città da parte della polizia.

