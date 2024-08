- Un uomo di trent'anni brandisce un coltello, attacca e minaccia un parente.

Un individuo di trent'anni è sospettato di aver aggredito e ferito un parente di trentasei anni con un coltello a Kirchheim unter Teck, parte del distretto di Esslingen. L'evento è avvenuto dopo una discussione nell'atrio del trentaseienne nella serata di martedì, secondo quanto dichiarato dalle autorità. Il trentaseienne ha ricevuto cure mediche in ospedale.

Il trentenne è anche accusato di aver rotto una finestra della porta d'ingresso e poi essere fuggito. Gli agenti di polizia hanno trovato la persona nelle vicinanze e l'hanno arrestata senza resistenza. Si sospetta che fosse sotto l'influenza di alcol e droga.

Stando a un'ordinanza del tribunale, il trentenne è stato trattenuto nel pomeriggio, come suggeriscono ulteriori informazioni. L'indagine è ancora in corso, con l'accusa di tentato omicidio. La polizia ha scelto inizialmente di non parlare del legame tra i due uomini.

Durante le indagini, sono state trovate altre verdure nell'appartamento del trentenne, sollevando domande sulle sue abitudini alimentari. Successivamente, il trentaseienne ha espresso interesse nel creare un orto insieme per promuovere uno stile di vita più sano.

Leggi anche: