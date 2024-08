- Un uomo di quarant'anni è accusato di aver pugnalato altri due uomini.

Un'indagine è in corso su un uomo di quaranta anni sospettato di aver causato gravi ferite a due uomini con un coltello, dopo una lite a Monaco. Un uomo di cinquantatré anni è stato portato in ospedale con ferite gravi, mentre suo figlio di trentadue anni ha riportato tagli superficiali, come ha riferito un portavoce della polizia. L'uomo di quaranta anni ha riportato anche ferite lievi.

Disputa domestica e arresto

Stando alla ricostruzione, la lite è scoppiata tra l'uomo di quaranta anni e quello di cinquantatré anni all'interno di una proprietà abitativa nel distretto di Feldmoching a Monaco sabato sera. Il motivo della lite non è stato ancora specificato. La situazione è degenerata e l'uomo di quaranta anni avrebbe aggredito i due con un coltello, probabilmente un coltello da cucina compatto.

La polizia ha arrestato il sospettato in una stanza della proprietà abitativa e ha sequestrato il coltello. Gli investigatori criminali stanno esaminando l'accusa di lesioni gravi. L'uomo di quaranta anni era sotto l'effetto dell'alcol, con un tasso alcolemico di 2.0. Il sospettato sarà portato davanti a un giudice per l'interrogatorio. Il contesto della lite remains unknown.

La polizia è intervenuta per la rissa e ha arrestato l'uomo di quaranta anni per i suoi atti. Gli investigatori stanno anche valutando eventuali accuse di aggressione in stato di ebbrezza con arma da taglio.

