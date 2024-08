- Un uomo di Monaco cade da 150 metri da una montagna e muore.

Un uomo di Monaco di Baviera è morto durante un'escursione nelle Alpi Bavaresi. Il 32enne è caduto per circa 150 metri mentre scendeva dal Brecherspitz vicino a Schliersee, nel distretto di Miesbach, la domenica e è stato trovato privo di sensi, hanno riferito le autorità. È deceduto sul posto.

Secondo i resoconti, il 32enne stava facendo un'escursione con sei amici dalla vetta verso l'alta Firstalm a mezzogiorno. È inciampato vicino ai cavi d'acciaio installati e è caduto direttamente sulla ripida pendice meridionale del Brecherspitz accanto al sentiero. Il servizio di soccorso in montagna e l'equipaggio di un elicottero di soccorso non sono riusciti ad aiutare l'uomo ferito. I compagni sconvolti del 32enne sono stati portati a valle. Le indagini sulla causa dell'incidente sono in corso.

L'incidente tragico si è verificato nelle Alpi Bavaresi, specificamente vicino a Schliersee nel distretto di Miesbach. Despite gli sforzi del servizio di soccorso in montagna e dell'equipaggio di un elicottero, l'uomo di Monaco di Baviera, che stava facendo un'escursione in Baviera, non è potuto essere salvato.

