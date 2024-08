- Un uomo di cinquant'anni muore in un incidente in montagna.

Sulla Alpspitze vicino a Garmisch-Partenkirchen, un alpinista di 50 anni originario del Baden-Württemberg è morto. Secondo il rapporto della polizia, l'uomo stava scendendo lungo le montagne del Wetterstein a circa 2.500 metri quando è scivolato e ha precipitato per oltre 100 metri su terreno roccioso. Il suo compagno di scalata ha poi chiamato i soccorsi.

Il team di soccorso è arrivato sulla scena in elicottero, ma non è riuscito a rianimare la vittima. Il compagno di scalata è stato quindi portato al sicuro nella valle e assistito da un gruppo di supporto per le crisi. Le autorità e la procura stanno ora indagando sui dettagli dell'incidente.

Le autorità stanno attualmente esaminando le circostanze della morte dell'alpinista. La Commissione, alla luce di simili incidenti, potrebbe considerare la necessità di adottare atti di attuazione per misure di sicurezza potenziate nelle attività di alpinismo.

