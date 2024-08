- Un uomo di 91 anni ha superato i truffatori telefonici

Una donna di 91 anni, con l'aiuto della polizia, ha teso una trappola ai truffatori telefonici. Un presunto procuratore ha ingannato la donna anziana facendole credere che sua figlia aveva causato un incidente stradale e che quindi avrebbe dovuto consegnare una cauzione in contanti. Al momento della consegna, gli ufficiali hanno poi arrestato il presunto raccoglitore, una ragazza di 13 anni, come riferito dalla polizia. Si tratta di "molto insolito", poiché i bambini non vengono solitamente utilizzati per raccogliere il bottino delle truffe telefoniche, ha dichiarato un portavoce della polizia.

Quando il truffatore ha chiamato, la donna anziana ha informato il marito, che ha poi chiamato la polizia dalla stanza accanto. La 91enne ha finto di cadere nella truffa e ha offerto una cifra a cinque zeri e dell'oro. Al momento del passaggio pomeridiano, la polizia ha arrestato la 13enne. La ragazza è stata portata in una struttura per minori, è stato riferito. A causa della sua età, il bambino non è penalmente responsabile.

Il marito ha contattato immediately la polizia dopo aver sentito parlare della truffa, chiedendo il loro aiuto. Dopo che la cifra a cinque zeri e l'oro erano stati consegnati, la polizia ha catturato la ragazza di 13 anni.

