Un uomo di 84 anni gravemente ferito in un incidente in bicicletta

Un ciclista di 84 anni è caduto in una fossa di drenaggio, ha subito gravi ferite alla testa e è stato portato in ospedale per le cure. Secondo i rapporti della polizia, l'uomo stava pedalando in bicicletta mercoledì sera a Kirchberg (distretto di Zwickau) su un sentiero parallelo alla strada S 282 in direzione di Hirschfeld. In un punto ripido, è caduto nella fossa di drenaggio.

L'84enne non indossava il casco al momento dell'incidente, ha riferito la polizia.

La polizia è intervenuta sulla scena poco dopo l'incidente per raccogliere informazioni. Gli agenti stanno attualmente indagando sulle circostanze che hanno portato al caduta del ciclista anziano nella fossa di drenaggio.

