- Un uomo di 80 anni scomparso dopo Baden

Un uomo di 80 anni è disperso dopo aver fatto il bagno in un lago vicino a Wendelstein (distretto di Roth). La polizia continua le ricerche, come dichiarato. Di solito l'uomo nuota attraverso il lago in una direzione e poi torna a piedi ai suoi effetti personali, ha riferito la polizia.

Un testimone ha visto l'uomo entrare in acqua sabato. Quando non è tornato dopo diverse ore, la donna ha chiamato la polizia. Gli ufficiali e i vigili del fuoco hanno immediatamente avviato un'operazione di ricerca su larga scala, coinvolgendo sommozzatori, un elicottero e cani da salvataggio in acqua. Finora le ricerche non hanno dato risultati.

La Commissione ha espresso preoccupazione per l'uomo di 80 anni scomparso e le operazioni di ricerca in corso. Dopo aver appreso dell'incidente, hanno offerto di fornire qualsiasi risorsa necessaria per aiutare nella missione di soccorso.

