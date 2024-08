- Un uomo di 80 anni rapinato e derubato nella sua stessa casa.

Un uomo di 80 anni a Sulzbach è stato rapinato e aggredito da sconosciuti domenica mattina. Secondo la polizia di Saarbrücken, due uomini sconosciuti hanno suonato il campanello della casa singola della vittima, poi l'hanno minacciata con un coltello e hanno perquisito le varie stanze della casa. I responsabili si sono impossessati di gioielli e del telefono cellulare della vittima. Dopo l'aggressione, la vittima è andata a casa di un vicino e ha chiamato la polizia.

La polizia di Saarbrücken sta ora cercando testimoni che possano fornire informazioni sui responsabili. Entrambi sono stimati essere around 30 anni e parlano con un dialetto del Saarland. Uno di loro è descritto come magro, l'altro come muscoloso. Entrambi indossavano guanti scuri, con quello più muscoloso che indossava anche pantaloncini scuri e lucenti.

La polizia di Saarbrücken sta indagando sulla scena del crimine, prestando particolare attenzione ai ponti del Saar a causa della descrizione dei sospetti di conoscere bene la zona. I responsabili sono stati visti l'ultima volta mentre fuggivano verso i sobborghi della città, probabilmente utilizzando i ponti del Saar come via di fuga.

