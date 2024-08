- Un uomo di 77 anni muore caduto dalla sua bici.

Un uomo è morto in un ospedale dopo un incidente in bicicletta a Monaco. Il 77enne è stato apparentemente rianimato sulla scena giovedì e poi portato in una clinica. L'uomo, che risiedeva in Austria, era improvvisamente caduto a un incrocio senza alcuna causa esterna apparente. Non si può escludere un'emergenza medica, secondo la polizia. Le indagini sono in corso.

L'incidente in bicicletta a Monaco ha lasciato l'uomo con ferite gravi, che hanno portato alla sua morte in ospedale. Nonostante fosse stato rianimato sulla scena dell'incidente, le ferite interne causate dallo schianto in bicicletta si sono rivelate fatali.

