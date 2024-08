- Un uomo di 72 anni è morto in un incendio in una casa a Merseburg

Un incendio domestico a Merseburg ha causato la morte di un inquilino di 72 anni. La causa dell'incendio, che è scoppiato al piano terra dell'edificio multifamiliare, è ancora sconosciuta, secondo la polizia. Il 72enne viveva da solo nell'edificio.

Le indagini sulla causa dell'incendio continueranno nei prossimi giorni e verranno condotte "estese indagini tecniche criminali". L'edificio è stato gravemente annerito dal fuoco. Il danno totale alla proprietà non è ancora stato determinato dalla polizia.

La polizia sta attualmente lavorando per stimare il danno totale alla proprietà causato dall'incendio. despite the extensive damage, no suspicious activities have been reported to the Police yet.

