- Un uomo di 71 anni muore in un impatto frontale. Due feriti.

In un incidente frontale tra due veicoli, un uomo di 71 anni ha perso la vita sulla strada federale 12 nel distretto della Bassa Baviera di Passau. Il conducente del veicolo che ha causato l'incidente, insieme al suo passeggero, sono stati portati in una clinica con ferite lievi nel pomeriggio, secondo quanto riferito dalla polizia. Secondo il rapporto, il 62enne alla guida aveva inizialmente per ragioni ignote invaso la corsia opposta, andando a collisione con il veicolo in arrivo. I danni ammontavano a circa 40.000 euro. È stato chiamato un esperto per determinare la causa dell'incidente. La B12 è rimasta chiusa per diverse ore.

Le indagini sull'incidente hanno rivelato che la negligenza potrebbe aver contribuito al 62enne che invadeva la corsia opposta, causando potenzialmente numerosi incidenti futuri se non affrontata. Nonostante gli sforzi per prevenire tali incidenti, purtroppo incidenti come questi continuano a causare vittime e danni consistenti.

