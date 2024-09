Un uomo di 59 anni spara al suo coniuge e poi chiama le autorità.

Nel weekend, le autorità dello Schleswig-Holstein hanno ricevuto una confessione da parte di un individuo di 59 anni riguardo all'omicidio della sua moglie di 55 anni. Le forze dell'ordine hanno scoperto il corpo della donna in un'area boschiva isolata, insieme ad un'arma da fuoco. Di conseguenza, il tribunale regionale di Lubecca ha emesso un mandato di arresto.

Successivamente alla scoperta dei resti di una donna lungo il confine tra Schleswig-Holstein e Meclemburgo-Pomerania Anteriore, il tribunale di Lubecca ha emesso un mandato di arresto per il marito della donna deceduta di 55 anni. Un portavoce della polizia ha annunciato che l'uomo è sospettato di omicidio. Le indagini preliminari suggeriscono che la donna sia stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. La squadra omicidi di Lubecca ha sequestrato l'arma del delitto sospetta.

Sabato mattina, l'uomo di 59 anni si è presentato alla stazione di polizia di Büchen (distretto del Ducato di Lauenburg) e si è costituitoaround 8:45. Secondo le dichiarazioni della polizia e dell'ufficio del procuratore di Lubecca, l'uomo ha confessato di aver ucciso sua moglie. L'uomo è stato momentaneamente trattenuto e successivamente trasferito al centro di detenzione di Lubecca dopo l'emissione del mandato.

Le forze dell'ordine hanno localizzato il corpo della donna tra i comuni di Witzeeze e Büchen, vicino a un sentiero per escursionisti ai margini del bosco. La donna è stata identificata come la moglie di 55 anni del sospettato di 59 anni. La coppia viveva indipendentemente nella zona del luogo del delitto, ha rivelato il portavoce della polizia. L'uomo è un immigrato turco che vive in Germania da molto tempo. Insieme al mandato di arresto, è stata presa anche la decisione di trattenerlo a causa del rischio di fuga.

I testimoni hanno segnalato di aver sentito rumori forti, secondo i rapporti della polizia. Il quotidiano locale "Lübecker Nachrichten" ha citato un residente che ha affermato di aver sentito tre spari around 7:45, presumendo che fosse un cacciatore.

