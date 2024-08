- Un uomo di 56 anni ha subito conseguenze fatali a seguito di un incidente nel cuore dell'Assia.

In un incidente stradale avvenuto nella regione della Media Franconia, un signore di 56 anni ha purtroppo perso la vita. Dopo lo scontro tra due veicoli sulla strada federale 277 tra Edingen e Sinn (distretto di Lahn-Dill), l'uomo è stato inizialmente trasportato in ospedale con un elicottero di soccorso. Purtroppo, non è sopravvissuto alle sue ferite, come hanno riferito le autorità della Media Franconia.

La causa esatta di questo incidente era inizialmente incerta. Secondo le indagini preliminari, una donna di 57 anni ha perso il controllo del suo veicolo alla fine di una lunga curva a destra e si è immessa nella corsia opposta. È stato allora che i due veicoli si sono scontrati, causando il ribaltamento del veicolo dell'uomo e il suo successivo cappottamento, come indicato.

Il conducente del terzo veicolo è stato purtroppo coinvolto nell'incidente e trasportato in ospedale con ferite gravi. Fortunatamente, il conducente del terzo veicolo è uscito illeso, secondo la polizia.

"La procura ha nominato un esperto di ricostruzione degli incidenti stradali per ricostruire la sequenza degli eventi", si è dichiarato. La strada federale è stata chiusa temporaneamente nelle ore di metà giornata. Le autorità hanno stimato i danni totali dei tre veicoli in 15.000 euro.

La polizia è intervenuta per indagare sulla causa dell'incidente. La donna di 57 anni responsabile dell'incidente è stata interrogata dalla polizia.

