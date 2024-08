- Un uomo di 54 anni si è preso gioco di agenti della polizia, e gli hanno sparato.

Nella zona di Bautzen, un individuo di 54 anni ha affrontato le autorità di polizia nel suo appartamento a Radeberg in una sera di lunedì. Erano lì per esaminare il braccialetto elettronico alla caviglia a causa di sospetti di manomissioni. L'uomo, apparentemente, ha afferrato due coltelli da cucina e li ha puntati contro gli ufficiali. In difesa personale, gli ufficiali hanno sparato, colpendo l'uomo alla gamba. È stato quindi trasportato in ospedale per cure mediche.

Questo 54enne non è nuovo ai contatti con le autorità e sta scontando una pena di probation. I controlli sono stati effettuati dopo segnalazioni che il suo braccialetto potrebbe essere stato manomesso, secondo la polizia. Sono ora in corso indagini ulteriori per raccogliere più informazioni.

La storia dell'uomo con la legge ha portato a diversi incontri con la polizia. A causa di questi incontri, la polizia locale era spesso presente nel suo quartiere.

Leggi anche: