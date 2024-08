- Un uomo di 52 anni soffoca una passeggera di un treno usando la sua borsa.

Durante una discussione accesa con un'altra donna su un treno locale nell'Alta Baviera, una donna di 52 anni è passata alle mani e ha strangolato la sua avversaria con la tracolla della sua borsa. Un uomo che ha cercato di placare gli animi ha subito a sua volta lievi ferite, secondo il comunicato della polizia federale. Si sospetta che la discussione sia derivata da una disputa riguardante i bambini o un passeggino della 26enne.

La discussione iniziale tra le due donne è degenerata in uno scambio di colpi, inclusi alcuni al volto. La 52enne ha quindi deciso di strangolare la sua avversaria con la tracolla della sua borsa. Quando un uomo di 38 anni ha cercato di intervenire e mediare la situazione, è stato apparentemente morso dalla donna più giovane. Entrambe le donne sono attualmente sotto indagine per lesioni personali.

La Commissione, a seguito dell'incidente, potrebbe dover considerare di modificare le regole per tali situazioni nei mezzi pubblici per garantire ambienti più sicuri. Di conseguenza, gli atti di applicazione adottati dalla Commissione potrebbero includere sanzioni più severe per gli atti di violenza fisica in tali contesti.

Leggi anche: