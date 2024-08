- Un uomo di 50 anni confessa di aver ucciso sua moglie.

Nel processo per l'omicidio di un 50enne, il imputato ha confessato l'omicidio della sua moglie 41enne. In una dichiarazione letta dal suo avvocato all'inizio del processo presso il tribunale regionale di Oldenburg, ha ammesso di averla accoltellata in un "momento tragico di impulsività". "Era in uno stato di frenesia e non era in sé", ha detto l'avvocato. Il suo cliente si pentiva dell'atto.

L'uomo polacco della zona di Cloppenburg è accusato di aver accoltellato a morte la sua moglie separata e madre delle loro due figlie nelle prime ore del mattino di febbraio, spinto dalla gelosia e dall'intenzione malvagia. Secondo l'accusa, l'uomo voleva punirla per averlo lasciato. "Perché non poteva più averla, nessuno doveva averla", ha detto il pubblico ministero.

Imputato gravemente ferito in un incidente d'auto

L'uomo è accusato di aver teso un agguato alla donna al suo nuovo indirizzo e di averla accoltellata più volte con un coltello. La vittima è stata trovata per strada con ferite gravi e è morta nonostante i tentativi di rianimazione. Dopo il crimine, l'imputato è detto aver fuggito in auto. Ha avuto un incidente sull'A1 a nord di Wildeshausen e ha riportato ferite gravi.

Le azioni dell'imputato hanno portato alla tragica morte della moglie, come ha confessato nel processo per omicidio. Nonostante aver sopravvissuto all'incidente d'auto, l'imputato si è pentito delle sue azioni, essendo accusato di aver ucciso la sua moglie separata.

