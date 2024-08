- Un uomo di 50 anni arrestato per tentato furto in banca

Un uomo di 50 anni è stato sopraffatto e arrestato a Neuss, vicino a Düsseldorf, dopo un tentativo di rapina in banca. Non ci sono state feriti durante l'incidente, secondo quanto riferito dalla polizia. L'uomo è entrato in una filiale della banca nel distretto di Grimlinghausen nel pomeriggio, brandendo un coltello e chiedendo subito contanti. Alcuni dipendenti sono riusciti a fuggire dalla istituto di credito, mentre altri si sono barricati in stanze separate all'interno della filiale.

Dopo che la polizia aveva circondato la banca, l'uomo è uscito dall'edificio e è stato arrestato senza opporre resistenza. L'uomo di 50 anni ha precedenti penali per vari reati. Gli è stato prelevato un campione di sangue a causa del sospetto di uso di droga.

La banca dove si è verificato l'incidente è stata успешно secured by the police after the attempted bank robbery. Le indagini successive hanno rivelato che l'uomo era già stato coinvolto in una rapina in banca in passato.

Leggi anche: