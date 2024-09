- Un uomo di 50 anni ammette di aver commesso frodi finanziarie.

Un Impresario Funebre Affronta Ulteriori Anni Di Carcere Per Nuove Accuse Di Truffa

Un impresario funebre, precedentemente condannato e condannato a diversi anni di carcere all'inizio del 2023 per truffa, ora affronta ulteriori anni di carcere a causa di nuove accuse di scorrettezza. In una udienza del lunedì presso il tribunale distrettuale di Rostock, il 50enne imputato, insieme al tribunale e all'accusa, ha concordato su un possibile range di pena da 29 mesi a 34 mesi. Tale accordo si basa sulla confessione dell'imputato, che ha fatto all'inizio del processo, allineandosi per lo più con le affermazioni dell'accusa.

Truffa A Una Coppia Anziana A Bentwisch

L'accusa ha elencato nove casi dal febbraio 2020 al marzo 2022 nell'atto di accusa. All'inizio, l'imputato, amico di una coppia anziana di Bentwisch (distretto di Rostock), ha richiesto €4.200 per un certificato energetico, affermando falsamente di volerlo ordinare per una vendita immobiliare. In seguito, ha aumentato la sua richiesta a €30.000, inventando affermazioni di tubi di riscaldamento contaminati. Queste affermazioni sono state smascherate come menzogne durante il processo, poiché l'imputato ha ammesso il suo inganno.

La coppia ha anche prestato €40.000, ricevendo indietro solo €9.600. Doveva a due artigiani un totale di circa €50.000, pagandoli con notevole ritardo e in un caso, non completamente. La decisione del tribunale dipenderà dalla sufficienza delle dichiarazioni dell'imputato, da determinare mercoledì durante l'udienza di patteggiamento e la sentenza prevista.

Precedente Condanna E Appello In Corso

Il 50enne, anche falegname qualificato, è stato condannato dallo stesso tribunale nel maggio 2022 a 3 anni e 10 mesi di carcere per aver truffato diverse donne di grandi somme di denaro e aver sfruttato la loro vulnerabilità emotiva. La sentenza non è ancora definitiva, con il tribunale regionale di Rostock che udrà un processo d'appello a partire dal 20 novembre. Questi casi sono stati presentati nel documentario ARD "Il truffatore del dolore".

Un altro processo potrebbe essere in arrivo, legato all'acquisto di un'impresa funebre a Rostock, di cui l'imputato ha acquisito la proprietà anni fa. I vecchi proprietari, presenti come spettatori in tribunale, lo accusano di non aver pagato il prezzo di acquisto concordato a sei cifre. Ulteriori indagini sono in corso in questo caso.

Il difensore dell'imputato ha argomentato che il precedente comportamento scorretto dell'imputato nei confronti della coppia anziana di Bentwisch non dovrebbe essere considerato 'altro' unico caso di truffa, ma piuttosto un'estensione del suo modello esistente di inganno.

Durante l'interrogatorio, l'accusa ha incalzato l'imputato sul motivo per cui ha continuato a commettere truffe anche dopo aver affrontato 'altre' severe conseguenze, comprese la detenzione e le perdite finanziarie per le sue vittime.

Leggi anche: